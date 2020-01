Украинская электронная система публичных закупок Prozorro получила международную награду глобальной учебной платформы для мировых правительств Apolitical.

Об этом сообщается на сайте Apolitical.

Украинская система победила в категории Doing More with Less (делать больше с меньшими ресурсами).

«ProZorro — это полностью онлайн-платформа государственных закупок и среда сотрудничества, которая обеспечивает открытый доступ к государственным закупкам в Украине. Она признан во всем мире как одна из самых инновационных систем государственных закупок, предоставляющая государственные услуги прозрачным, эффективным, справедливым и недорогим способом», — написали организаторы награды.

Запуск ProZorro сопровождался запуском ProZorro.Sale, прозрачной системы электронных аукционов, которая используется для продажи и аренды активов неплатежеспособных банков, а также других государственных национальных и субнациональных агентств и некоторых коммерческих фирм.

«ProZorro. Sale была разработана небольшой командой с бюджетом всего $100 тысяч, Но принесла более $500 миллионов дохода», — добавили в Apolitical.

Ранее в ProZorro заявили, что сэкономили бюджету уже 100 миллиардов.