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«Укрзалізниця» объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская-Николаев-Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
Как известно, финансирование проекта «Электрификация железнодорожного направления «Долинская-Николаев-Колосовка» будет осуществляться за привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Отмечается, что участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. По его результатам «Укрзалізниця» планирует закупить работы по электрификации участка «Долинская-Николаев», который является частью коридора Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в пределах Украины.
Также сообщается, что электрификация участка «Долинская-Николаев-Колосовка» повысит эффективность перевозок в направлении портов «Большой Одессы» и Николаева.
— Развитие данной ж/д линии даст возможность увеличить участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что сократит время доставки грузов и уменьшит эксплуатационные затраты, связанные с организацией движения поездов, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзалізниця» намерено начать работы по электрификации линии Долинская-Николаев-Колосовка в марте 2019 года.
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«Укрзалізниця» объявила тендер на проведение работ по электрификации железнодорожного направления «Долинская-Николаев-Колосовка», стоимостью 366 миллионов евро.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
Как известно, финансирование проекта «Электрификация железнодорожного направления «Долинская-Николаев-Колосовка» будет осуществляться за привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Отмечается, что участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. По его результатам «Укрзалізниця» планирует закупить работы по электрификации участка «Долинская-Николаев», который является частью коридора Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в пределах Украины.
Также сообщается, что электрификация участка «Долинская-Николаев-Колосовка» повысит эффективность перевозок в направлении портов «Большой Одессы» и Николаева.
— Развитие данной ж/д линии даст возможность увеличить участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что сократит время доставки грузов и уменьшит эксплуатационные затраты, связанные с организацией движения поездов, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПАО «Укрзалізниця» намерено начать работы по электрификации линии Долинская-Николаев-Колосовка в марте 2019 года.