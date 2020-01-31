В администрации президента США Дональда Трампа уверяют, что не планируют уменьшать размер военной помощи для Украины в следующем году.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя административно-финансового управления Белого дома.

Известно, что в двух последних предложениях по бюджету администрация Трампа предлагала уменьшить размер помощи Украине в 20 миллионов долларов. Однако Конгресс отвергал такие предложения и настаивал на предоставлении Украине 115 миллионов долларов.

По данным двух источников газеты, чиновники Белого дома вновь обсуждали сокращение финансирования, однако после запросов издание отказались от этой идеи.

Таким образом, объем помощи Украине от Пентагона составит 250 миллионов долларов и еще 115 миллионов долларов выделят через программу иностранного военного финансирования Госдепа США.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включена военная помощь для Украины.