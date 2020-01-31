Тариф на прокачку газа по газотранспортной системе Украины в контракте между «Газпромом» и «Нафтогазом» составил 2,66 доллара за 1 тысячу м3 на 100 км, что 2% больше, чем в 2019 году (2,61 доллара).

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на проект договора, передаёт РБК-Украина.

В подписанном в конце декабря 2019 года контракте ставка не будет меняться в течение пяти лет, тогда как ранее ставка транзита вычислялась по формуле, в которую входила стоимость газа в Европе, а также объемы прокачки.

Согласно договору между «Газпромом» и «Нафтогазом», объем прокачки газа составит 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов м3 в 2021-2024 годах. В итоге «Нафтогаз» получит за транзит в течение пяти лет около 7,13 миллиардов долларов. Ранее приблизительно эту сумму называли представители Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский.

Однако если «Газпром» захочет увеличить поставки в Европу, то ему будет необходимо бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. В договоре предусмотрены повышающие коэффициенты за транзит: в 1,1 раза за бронирование дополнительных мощностей на квартал, в 1,2 раза на месяц, в 1,45 раза - на сутки.

Напомним, что в Николаеве в январе месяце цена газа для населения уменьшилась до 5,868 гривен за кубометр.