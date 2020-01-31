Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину. В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов», — говорится в сообщении.

За оформление одной таможенной декларации чиновник требовал 500 гривен. Таким образом с каждой коммерческой структуры он получал ежемесячно до 50 тысяч гривен.

Инспектора задержали на рабочем месте при получении части взятки из общей суммы в 40 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что руководство таможенного поста ГФС Николаевской области будут судить за взятку больше $5 тысяч.