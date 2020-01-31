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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину. В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов», — говорится в сообщении.
За оформление одной таможенной декларации чиновник требовал 500 гривен. Таким образом с каждой коммерческой структуры он получал ежемесячно до 50 тысяч гривен.
Инспектора задержали на рабочем месте при получении части взятки из общей суммы в 40 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что руководство таможенного поста ГФС Николаевской области будут судить за взятку больше $5 тысяч.
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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину. В случае отказа злоумышленник угрожал бизнесменам искусственными препятствиями и торможением процесса оформления и пропуска грузов», — говорится в сообщении.
За оформление одной таможенной декларации чиновник требовал 500 гривен. Таким образом с каждой коммерческой структуры он получал ежемесячно до 50 тысяч гривен.
Инспектора задержали на рабочем месте при получении части взятки из общей суммы в 40 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что руководство таможенного поста ГФС Николаевской области будут судить за взятку больше $5 тысяч.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов