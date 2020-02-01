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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что Украина демонстрирует «хороший прогресс» в выполнении предварительных условий Фонда относительно утверждения новой программы расширенного финансирования (EFF), о которой было предварительно заявлено в декабре.
Об этом она сказала в пятницу, 31января, во время встречи в штаб-квартире МВФ, передает Укринформ.
— Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения (с Украиной – ред.) соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим – это хороший прогресс, - ответила глава Фонда на вопрос, насколько Украина и МВФ приблизились к утверждению новой программы расширенного финансирования.
Напомним, в декабре Украина и Международный валютный фонд договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 миллиарда. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 миллиарда.
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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что Украина демонстрирует «хороший прогресс» в выполнении предварительных условий Фонда относительно утверждения новой программы расширенного финансирования (EFF), о которой было предварительно заявлено в декабре.
Об этом она сказала в пятницу, 31января, во время встречи в штаб-квартире МВФ, передает Укринформ.
— Я очень внимательно слежу за развитием ситуации с момента достижения (с Украиной – ред.) соглашения на рабочем уровне. У меня также была возможность встретиться с президентом Зеленским и командой в Давосе. То, что мы видим – это хороший прогресс, - ответила глава Фонда на вопрос, насколько Украина и МВФ приблизились к утверждению новой программы расширенного финансирования.
Напомним, в декабре Украина и Международный валютный фонд договорились о новой трехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 миллиарда. Она заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 миллиарда.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов