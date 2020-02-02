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1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.
Как сообщает Evening Standard, памятную монету из золота пробы 916,7 запустили в продажу в пятницу, 31 января — в день выхода Великобритании из Европейского Союза. Теперь на сайте Королевского монетного двора отмечается, что весь тираж монет был распродан.
Распродали также 1500 памятных монет из красного золота, на реверсе которых изображена сцена битвы святого Георгия со змием. Их стоимость составляла 800 фунтов стерлингов.
Недоступен уже и набор из двух серебряных монет стоимостью 30 фунтов стерлингов, которые обозначают день вступления Великобритании в ЕС и выхода из нее. Всего Королевский монетный двор изготовил 5 тыс. таких наборов.
Напомним, в пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.
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1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов.
Как сообщает Evening Standard, памятную монету из золота пробы 916,7 запустили в продажу в пятницу, 31 января — в день выхода Великобритании из Европейского Союза. Теперь на сайте Королевского монетного двора отмечается, что весь тираж монет был распродан.
Распродали также 1500 памятных монет из красного золота, на реверсе которых изображена сцена битвы святого Георгия со змием. Их стоимость составляла 800 фунтов стерлингов.
Недоступен уже и набор из двух серебряных монет стоимостью 30 фунтов стерлингов, которые обозначают день вступления Великобритании в ЕС и выхода из нее. Всего Королевский монетный двор изготовил 5 тыс. таких наборов.
Напомним, в пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов