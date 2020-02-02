Как сообщает Evening Standard, памятную монету из золота пробы 916,7 запустили в продажу в пятницу, 31 января — в день выхода Великобритании из Европейского Союза. Теперь на сайте Королевского монетного двора отмечается, что весь тираж монет был распродан.

Распродали также 1500 памятных монет из красного золота, на реверсе которых изображена сцена битвы святого Георгия со змием. Их стоимость составляла 800 фунтов стерлингов.

Недоступен уже и набор из двух серебряных монет стоимостью 30 фунтов стерлингов, которые обозначают день вступления Великобритании в ЕС и выхода из нее. Всего Королевский монетный двор изготовил 5 тыс. таких наборов.

Напомним, в пятницу, 31 января, в 23:00 по местному времени (01:00 субботы, 1 февраля, по Киеву) Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе. В истории Евросоюза это первый подобный случай.