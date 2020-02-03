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В Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы. 3 февраля индексы резко упали на фоне вспышки коронавируса нового типа, показав наиболее резкое снижение с 2015 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 9,1%. Цена более 2600 акций упала на 10%, курс юаня ослаб более чем на 1%, - говорится в сообщении.
Отмечается, что доходность государственных китайских облигаций наиболее активно торгуемых на бирже, упала до минимума с 2014 года. Цены на нефть, медь и пальмовое масло снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита. Также падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний.
Напомним, что за день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, умерли 56 человек — таким образом, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 350.
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В Китае начались торги на биржах после перерыва на новогодние каникулы. 3 февраля индексы резко упали на фоне вспышки коронавируса нового типа, показав наиболее резкое снижение с 2015 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Индекс CSI 300, который показывает результаты деятельности трехсот крупнейших компаний на биржах Шанхая и Шэньчжэня, упал на 9,1%. Цена более 2600 акций упала на 10%, курс юаня ослаб более чем на 1%, - говорится в сообщении.
Отмечается, что доходность государственных китайских облигаций наиболее активно торгуемых на бирже, упала до минимума с 2014 года. Цены на нефть, медь и пальмовое масло снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита. Также падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний.
Напомним, что за день в провинции Хубэй, где расположен эпицентр вспышки китайского коронавируса 2019-nCoV, умерли 56 человек — таким образом, общее количество жертв эпидемии увеличилось до 350.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов