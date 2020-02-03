Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда социального страхования на 500 миллионов гривен, которые должны потратить на активные программы по трудоустройству украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, в 2020 году через Фонд соцстрахования на программы по созданию рабочих мест правительство потратит 1,2 миллиарда гривен.

— Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине, - заявила замминистра развития экономики Юлия Свириденко.

Среди программ, на которые будут выдавать деньги для борьбы с безработицей, есть программы поддержки начала собственного дела, программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также финансовая поддержка работодателей в создании новых рабочих мест.

Также в правительстве сообщили, что с 1 марта увеличат минимальный размер государственной помощи по поддержке в случае потери работы — он составит 1800 гривен ($72).

Кроме расходов, которые осуществляют через Фонд соцстрахования, уменьшать безработицу в правительстве планируют с помощью программы дешевых кредитов на собственное дело. Эта программа официально стартовала 1 февраля 2020. В рамках нее можно получить до 1,5 млн грн ($60 тыс.) кредита на 5 лет под 5-7-9% годовых.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины ожидает, уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% в 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.