|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:15
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:30
|Заход солнца:
|16:53
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.8 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.75 грн
Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда социального страхования на 500 миллионов гривен, которые должны потратить на активные программы по трудоустройству украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так, в 2020 году через Фонд соцстрахования на программы по созданию рабочих мест правительство потратит 1,2 миллиарда гривен.
— Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине, - заявила замминистра развития экономики Юлия Свириденко.
Среди программ, на которые будут выдавать деньги для борьбы с безработицей, есть программы поддержки начала собственного дела, программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также финансовая поддержка работодателей в создании новых рабочих мест.
Также в правительстве сообщили, что с 1 марта увеличат минимальный размер государственной помощи по поддержке в случае потери работы — он составит 1800 гривен ($72).
Кроме расходов, которые осуществляют через Фонд соцстрахования, уменьшать безработицу в правительстве планируют с помощью программы дешевых кредитов на собственное дело. Эта программа официально стартовала 1 февраля 2020. В рамках нее можно получить до 1,5 млн грн ($60 тыс.) кредита на 5 лет под 5-7-9% годовых.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины ожидает, уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% в 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Кабинет министров Украины увеличил бюджет Фонда социального страхования на 500 миллионов гривен, которые должны потратить на активные программы по трудоустройству украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так, в 2020 году через Фонд соцстрахования на программы по созданию рабочих мест правительство потратит 1,2 миллиарда гривен.
— Увеличение расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышению их возможностей к трудоустройству, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы. Кроме того, люди получат возможность научиться и получить профессию, которая соответствует сегодняшним потребностям рынка труда в Украине, - заявила замминистра развития экономики Юлия Свириденко.
Среди программ, на которые будут выдавать деньги для борьбы с безработицей, есть программы поддержки начала собственного дела, программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также финансовая поддержка работодателей в создании новых рабочих мест.
Также в правительстве сообщили, что с 1 марта увеличат минимальный размер государственной помощи по поддержке в случае потери работы — он составит 1800 гривен ($72).
Кроме расходов, которые осуществляют через Фонд соцстрахования, уменьшать безработицу в правительстве планируют с помощью программы дешевых кредитов на собственное дело. Эта программа официально стартовала 1 февраля 2020. В рамках нее можно получить до 1,5 млн грн ($60 тыс.) кредита на 5 лет под 5-7-9% годовых.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины ожидает, уровень официальной безработицы в Украине сократится до 6% в 2022 году. Сейчас он составляет 8,5%.