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В Затоке Одесской области чиновники местного поселкового совета организовали хищение средств выделенных из бюджета на реконструкцию очистных сооружений.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Весной 2019 года чиновники подписали с коммерческой структурой договор на общую сумму 18 миллионов гривен, сговорившись с руководством фирмы-подрядчика, треть из этих средств коррупционеры присвоили путем внесения в акты выполненных работ недостоверных сведений об объемах выполненных работ и стоимости материалов.
Таким образом злоумышленники решили завладеть бюджетными средствами на сумму в 6 миллионов гривен.
Кроме того правоохранителям удалось предотвратить присвоение участниками схемы еще 10 миллионов гривен из государственного бюджета. По месту жительства фигурантов дела, а также в служебных помещениях поселкового совета правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых были изъяты отчетность, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.
Напомним, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» заключило договор на охрану Галициновских очистных сооружений.
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В Затоке Одесской области чиновники местного поселкового совета организовали хищение средств выделенных из бюджета на реконструкцию очистных сооружений.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Весной 2019 года чиновники подписали с коммерческой структурой договор на общую сумму 18 миллионов гривен, сговорившись с руководством фирмы-подрядчика, треть из этих средств коррупционеры присвоили путем внесения в акты выполненных работ недостоверных сведений об объемах выполненных работ и стоимости материалов.
Таким образом злоумышленники решили завладеть бюджетными средствами на сумму в 6 миллионов гривен.
Кроме того правоохранителям удалось предотвратить присвоение участниками схемы еще 10 миллионов гривен из государственного бюджета. По месту жительства фигурантов дела, а также в служебных помещениях поселкового совета правоохранители провели 8 обысков, в ходе которых были изъяты отчетность, финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие незаконные сделки.
Напомним, коммунальное предприятие «Николаевводоканал» заключило договор на охрану Галициновских очистных сооружений.