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Первомайская местная прокуратура обратилась в суд с иском о возврате в госсобственность земель площадью 20,1 гектар сельскохозяйственного назначения, которую гражданин использовал не по назначению.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.
Установлено, что физическое лицо арендует этот земельный участок для сенокошения и выпаса скота. Однако, в нарушение требований Земельного кодекса Украины и условий договора аренды земли, гражданин использует участок не по целевому назначению, а именно выращивает на ней подсолнечник. То есть пастбища фактически используются как пашня.
Такие незаконные действия приводят к ухудшению качества почв, истощение земель и к значительным потерям бюджетов, поскольку арендная плата за земли указанной категории в 4-5 раз меньше, чем за пашню. Кроме этого, из-за противозаконных действий гражданина земельным ресурсам был причинен вред.
Местная прокуратура обратилась в суд с иском о досрочном расторжении договора аренды земли, возвращении ее государству и взыскания с нарушителя денег за причиненный вред.
Напомним, что прокуратура через суд требует вернуть государству землю в Коблево стоимостью 160 тысяч.
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Первомайская местная прокуратура обратилась в суд с иском о возврате в госсобственность земель площадью 20,1 гектар сельскохозяйственного назначения, которую гражданин использовал не по назначению.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.
Установлено, что физическое лицо арендует этот земельный участок для сенокошения и выпаса скота. Однако, в нарушение требований Земельного кодекса Украины и условий договора аренды земли, гражданин использует участок не по целевому назначению, а именно выращивает на ней подсолнечник. То есть пастбища фактически используются как пашня.
Такие незаконные действия приводят к ухудшению качества почв, истощение земель и к значительным потерям бюджетов, поскольку арендная плата за земли указанной категории в 4-5 раз меньше, чем за пашню. Кроме этого, из-за противозаконных действий гражданина земельным ресурсам был причинен вред.
Местная прокуратура обратилась в суд с иском о досрочном расторжении договора аренды земли, возвращении ее государству и взыскания с нарушителя денег за причиненный вред.
Напомним, что прокуратура через суд требует вернуть государству землю в Коблево стоимостью 160 тысяч.