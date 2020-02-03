Первомайская местная прокуратура обратилась в суд с иском о возврате в госсобственность земель площадью 20,1 гектар сельскохозяйственного назначения, которую гражданин использовал не по назначению.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Установлено, что физическое лицо арендует этот земельный участок для сенокошения и выпаса скота. Однако, в нарушение требований Земельного кодекса Украины и условий договора аренды земли, гражданин использует участок не по целевому назначению, а именно выращивает на ней подсолнечник. То есть пастбища фактически используются как пашня.

Такие незаконные действия приводят к ухудшению качества почв, истощение земель и к значительным потерям бюджетов, поскольку арендная плата за земли указанной категории в 4-5 раз меньше, чем за пашню. Кроме этого, из-за противозаконных действий гражданина земельным ресурсам был причинен вред.

Местная прокуратура обратилась в суд с иском о досрочном расторжении договора аренды земли, возвращении ее государству и взыскания с нарушителя денег за причиненный вред.

Напомним, что прокуратура через суд требует вернуть государству землю в Коблево стоимостью 160 тысяч.