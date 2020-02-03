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Госфонд содействия молодежному жилищному строительству в 2020 году планирует создать электронный кабинет клиента, а за 3-5 лет - обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.
Об этом заявил глава правления фонда Сергей Комнатный во время презентации отчета о работе фонда, передает Экономическая правда.
— По поручению премьер-министра была создана рабочая группа под руководством министра экономики, и сейчас мы работаем над концепцией комплексной государственной жилищной программы. Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель сможем принять концепцию и после нее - комплексную программу обеспечения жильем отдельных категорий граждан, - рассказал Сергей Комнатный.
Он отметил, что за три-пять планируется обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.
— Мы ставим себе амбициозную цель: за три-пять лет обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей с помощью различных финансово-кредитных механизмов, - добавил Сергей Комнатный.
По его словам, программа предусматривает обобщение всех существующих в стране механизмов обеспечения жильем, выбор оптимальных, четкое определение исполнителей и источников финансирования программ.
Также Госмолодежьжилье планирует разработать электронный кабинет для клиентов.
— Мы хотим создать электронный кабинет клиента, где он с момента подачи заявки до последнего платежа по кредиту сможет общаться с представителями Фонда в онлайн режиме. Надеюсь, в следующем году мы сможем достичь этой амбициозной цели. Это упростит для граждан возможность участия в программах, а также уничтожит возможные коррупционные риски, - рассказал Сергей Комнатный.
Напомним, что в Затоке Одесской области чиновники местного поселкового совета организовали хищение средств выделенных из бюджета на реконструкцию очистных сооружений.
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Госфонд содействия молодежному жилищному строительству в 2020 году планирует создать электронный кабинет клиента, а за 3-5 лет - обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.
Об этом заявил глава правления фонда Сергей Комнатный во время презентации отчета о работе фонда, передает Экономическая правда.
— По поручению премьер-министра была создана рабочая группа под руководством министра экономики, и сейчас мы работаем над концепцией комплексной государственной жилищной программы. Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель сможем принять концепцию и после нее - комплексную программу обеспечения жильем отдельных категорий граждан, - рассказал Сергей Комнатный.
Он отметил, что за три-пять планируется обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей.
— Мы ставим себе амбициозную цель: за три-пять лет обеспечить доступным жильем не менее 50 тысяч семей с помощью различных финансово-кредитных механизмов, - добавил Сергей Комнатный.
По его словам, программа предусматривает обобщение всех существующих в стране механизмов обеспечения жильем, выбор оптимальных, четкое определение исполнителей и источников финансирования программ.
Также Госмолодежьжилье планирует разработать электронный кабинет для клиентов.
— Мы хотим создать электронный кабинет клиента, где он с момента подачи заявки до последнего платежа по кредиту сможет общаться с представителями Фонда в онлайн режиме. Надеюсь, в следующем году мы сможем достичь этой амбициозной цели. Это упростит для граждан возможность участия в программах, а также уничтожит возможные коррупционные риски, - рассказал Сергей Комнатный.
Напомним, что в Затоке Одесской области чиновники местного поселкового совета организовали хищение средств выделенных из бюджета на реконструкцию очистных сооружений.