Украина планирует повысить объем двусторонней торговли с Турецкой республикой в 10 миллиардов долларов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ после переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

— Мы немало говорили о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах. У нас действительно очень амбициозная цель - повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов, - рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что договорился с Эрдоганом «дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле».

— Соответствующий сигнал получают и делегации межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма.