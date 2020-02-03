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Украина планирует повысить объем двусторонней торговли с Турецкой республикой в 10 миллиардов долларов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ после переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.
— Мы немало говорили о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах. У нас действительно очень амбициозная цель - повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов, - рассказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что договорился с Эрдоганом «дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле».
— Соответствующий сигнал получают и делегации межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Украина планирует повысить объем двусторонней торговли с Турецкой республикой в 10 миллиардов долларов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ после переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.
— Мы немало говорили о совместном настоящем и будущем в торгово-экономической и инвестиционной сферах. У нас действительно очень амбициозная цель - повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов, - рассказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что договорился с Эрдоганом «дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле».
— Соответствующий сигнал получают и делегации межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину в очередной раз подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма.