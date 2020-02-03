Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, планирует заключить договор на охрану своего здания на протяжении полугода.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Территориальное управление ГБР провело тендер на охрану здания по улице Спасской, 18 с 16 февраля до 15 августа. В аукционе победила воинская часть 3039 Нацгвардии Украины с предложением в 1 105 104 гривны. Также участие в торгах принимали управление Полиции охраны и воинская часть 3056 НГУ, предложившие на 13 тысяч гривен больше за свои услуги.

На данный момент в ГБР сообщили о намерениях заключить договор с победителем аукциона.

Напомним, исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии на протяжении 2020 года стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.