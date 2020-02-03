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Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, планирует заключить договор на охрану своего здания на протяжении полугода.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Территориальное управление ГБР провело тендер на охрану здания по улице Спасской, 18 с 16 февраля до 15 августа. В аукционе победила воинская часть 3039 Нацгвардии Украины с предложением в 1 105 104 гривны. Также участие в торгах принимали управление Полиции охраны и воинская часть 3056 НГУ, предложившие на 13 тысяч гривен больше за свои услуги.
На данный момент в ГБР сообщили о намерениях заключить договор с победителем аукциона.
Напомним, исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии на протяжении 2020 года стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.
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Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Николаеве, планирует заключить договор на охрану своего здания на протяжении полугода.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Территориальное управление ГБР провело тендер на охрану здания по улице Спасской, 18 с 16 февраля до 15 августа. В аукционе победила воинская часть 3039 Нацгвардии Украины с предложением в 1 105 104 гривны. Также участие в торгах принимали управление Полиции охраны и воинская часть 3056 НГУ, предложившие на 13 тысяч гривен больше за свои услуги.
На данный момент в ГБР сообщили о намерениях заключить договор с победителем аукциона.
Напомним, исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил тендер на услугу по охране здания мэрии на протяжении 2020 года стоимостью 1 миллион 515 тысяч гривен.