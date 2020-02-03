Кабинет министров отменил действие более 27 тысячи специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хоздеятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее постановление Кабинета министров № 1180 от 4 декабря 2019 года вступило в силу. В сообщении отмечается, что решение Кабмина направлено на валютную либерализацию в соответствии с законом «О валюте и валютных операциях».

«Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили «старые» санкции, то есть отмена получила обратное действие», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Так, закон «О внешнеэкономической деятельности» наделял Минэкономики полномочиями налагать санкции с подачи Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

В частности, отмечают в Министерстве, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в отношении субъектов ВЭД Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:

наложение штрафов в случае несвоевременного выполнения или невыполнения субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности своих обязанностей, связанных с законом Украины «О внешнеэкономической деятельности»;

применение к субъектам ВЭД и иностранным субъектам хозяйственной деятельности индивидуального режима лицензирования, установление определенных запретов, ограничений или порядка осуществления ВЭД;

временное приостановление ВЭД, в случаях проведения действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности.

Напомним, в декабре 2019 года Евросоюз принял решение продлить санкции против России.