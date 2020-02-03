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Кабинет министров отменил действие более 27 тысячи специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хоздеятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Соответствующее постановление Кабинета министров № 1180 от 4 декабря 2019 года вступило в силу. В сообщении отмечается, что решение Кабмина направлено на валютную либерализацию в соответствии с законом «О валюте и валютных операциях».
«Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили «старые» санкции, то есть отмена получила обратное действие», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Так, закон «О внешнеэкономической деятельности» наделял Минэкономики полномочиями налагать санкции с подачи Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.
В частности, отмечают в Министерстве, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в отношении субъектов ВЭД Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:
Напомним, в декабре 2019 года Евросоюз принял решение продлить санкции против России.
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Кабинет министров отменил действие более 27 тысячи специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хоздеятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Соответствующее постановление Кабинета министров № 1180 от 4 декабря 2019 года вступило в силу. В сообщении отмечается, что решение Кабмина направлено на валютную либерализацию в соответствии с законом «О валюте и валютных операциях».
«Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили «старые» санкции, то есть отмена получила обратное действие», — прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Так, закон «О внешнеэкономической деятельности» наделял Минэкономики полномочиями налагать санкции с подачи Государственной фискальной службы и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.
В частности, отмечают в Министерстве, за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности в отношении субъектов ВЭД Украины или иностранных субъектов хозяйственной деятельности применялись такие специальные санкции:
Напомним, в декабре 2019 года Евросоюз принял решение продлить санкции против России.