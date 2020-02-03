Цены на нефть в мире упали до самого низкого уровня за 13 последних месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что вспышка коронавируса может повлиять на сокращение спроса на нефть со стороны Китая.

Указывается, что цены упали на нефть всех основных марок. Более того, ряду нефтяных компаний пришлось сократить добычу продукции из-за убытков.

Цена нефти марки «Brent» по состоянию на 11:33 утра по тихоокеанскому времени составляла 54,8 доллара, достигнув минимума с января 2019 года. Цена нефти «US West Texas Intermediate (WTI)» снизилась на 1,16 доллара – до $50,40. Это тоже является самым низким за последние 13 месяцев показателем.

В то же время Организация стран-экспортеров нефти рассматривает возможность сокращения добычи на 500 тысяч баррелей. Так ОПЕК хочет повысить спрос, а следовательно — и цены на нефть, сообщили изданию источники в организации.

Ранее сообщалось, что количество умерших от китайского коронавируса возросло до 350.