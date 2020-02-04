Компания TCL Communications объявила о закрытии бренда BlackBerry.

Продажи смартфонов линейки прекратятся осенью, сообщается в Twitter BlackBerry Mobile.

В заявлении говорится, что в этом году мобильный бренд BlackBerry прекратит свое существование. Компания TCL Communications, владеющая правами на линейку аппаратов, перестанет продавать смартфоны после 31 августа 2020 года.

Компания будет оказывать поддержку пользователям BlackBerry до 31 августа 2022 года.

Бренд подытожил, что фанаты BlackBerry оценили обновленную линейку KEY, в рамках которой вышло несколько смартфонов после перезапуска серии.

Компания выразила благодарность пользователям и партнерам бренда, заметив, что надеется на светлое будущее как для TCL Communication, так и для BlackBerry Limited.

Напомним, ранее коммерческий суд Парижа принял решение ликвидировать обанкротившийся дом моды «Sonia Rykiel».