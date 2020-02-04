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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что вскоре плата за транспортировку газа и его потребление будет отображаться в одной платежке.
Об этом он сказал в шоу «Свобода Слова» на телеканале ICTV.
«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы это (транспортировка газа — прим.) была отдельная статья, была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал Алексей Оржель.
Напомним, вчера, 3 февраля, в Вознесенске люди, возмущенные платёжками за доставку газа, перекрыли трассу на Киев.
Также жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что вскоре плата за транспортировку газа и его потребление будет отображаться в одной платежке.
Об этом он сказал в шоу «Свобода Слова» на телеканале ICTV.
«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы это (транспортировка газа — прим.) была отдельная статья, была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал Алексей Оржель.
Напомним, вчера, 3 февраля, в Вознесенске люди, возмущенные платёжками за доставку газа, перекрыли трассу на Киев.
Также жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.