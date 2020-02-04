Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что вскоре плата за транспортировку газа и его потребление будет отображаться в одной платежке.

Об этом он сказал в шоу «Свобода Слова» на телеканале ICTV.

«Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы это (транспортировка газа — прим.) была отдельная статья, была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев», — сказал Алексей Оржель.

Напомним, вчера, 3 февраля, в Вознесенске люди, возмущенные платёжками за доставку газа, перекрыли трассу на Киев.