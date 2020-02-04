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В Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину порядка 12 миллиардов долларов.
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе НБУ.
— Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 миллиардов долларов), - сказано в ответе Нацбанка на запрос.
Отмечается, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Таким образом, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривен — на 5 гривен (0,2 доллара) с начала прошлого года.
Вместе с тем, в начале 2020 года курс валют начал расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.
Напомним, что за 2018 год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов.
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В Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели в Украину порядка 12 миллиардов долларов.
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе НБУ.
— Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около 12 миллиардов долларов), - сказано в ответе Нацбанка на запрос.
Отмечается, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Таким образом, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривен — на 5 гривен (0,2 доллара) с начала прошлого года.
Вместе с тем, в начале 2020 года курс валют начал расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.
Напомним, что за 2018 год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов.