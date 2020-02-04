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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить больше 10 миллионов гривен на капитальный ремонт сквера «Витовский» в Корабельном районе.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Департамент вчера, 3 февраля, объявил торги на капитальный ремонт сквера «Витовский» по улице Генерала Попеля в Корабельном районе с ожидаемой стоимостью 10 миллионов 267 тысяч 62 гривны. Общая площадь работ составляет 7 860 м2, работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.
Отмечается, что подрядчик должен будет провести общие строительные работы, среди которых устройство асфальтного и прочих покрытий, укладка плитки, корчевание пней и удаление сухостоя, провести работы по электроснабжению сквера, купить электрооборудования, установить наружные сети водоснабжения и электроосветления, установить малые архитектурные формы, провести озеленение территории и выполнить прочие работы.
Также подрядчик должен будет высадить больше полтысячи цветов и больше трёх тысячи кустов травы мискантус.
Напомним, что Одесская компания «БВК Пик-Строй», которую СБУ подозревает в завышении цен и хищениях бюджета при реконструкции Соборной площади, может получить подряд на 12,2 миллиона по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить больше 10 миллионов гривен на капитальный ремонт сквера «Витовский» в Корабельном районе.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Департамент вчера, 3 февраля, объявил торги на капитальный ремонт сквера «Витовский» по улице Генерала Попеля в Корабельном районе с ожидаемой стоимостью 10 миллионов 267 тысяч 62 гривны. Общая площадь работ составляет 7 860 м2, работы должны быть выполнены до 1 сентября 2020 года.
Отмечается, что подрядчик должен будет провести общие строительные работы, среди которых устройство асфальтного и прочих покрытий, укладка плитки, корчевание пней и удаление сухостоя, провести работы по электроснабжению сквера, купить электрооборудования, установить наружные сети водоснабжения и электроосветления, установить малые архитектурные формы, провести озеленение территории и выполнить прочие работы.
Также подрядчик должен будет высадить больше полтысячи цветов и больше трёх тысячи кустов травы мискантус.
Напомним, что Одесская компания «БВК Пик-Строй», которую СБУ подозревает в завышении цен и хищениях бюджета при реконструкции Соборной площади, может получить подряд на 12,2 миллиона по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина.