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Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен. «Откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.
Руководителя управления задержали непосредственно при получении им части взятки – 2 миллионов гривен. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета за получение взятки в размере 180 тысяч долларов.
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Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение взятки.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен. «Откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.
Руководителя управления задержали непосредственно при получении им части взятки – 2 миллионов гривен. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета за получение взятки в размере 180 тысяч долларов.