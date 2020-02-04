Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя 2,5 миллиона гривен. «Откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Руководителя управления задержали непосредственно при получении им части взятки – 2 миллионов гривен. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что САП сообщила о подозрении главе Черновицкого областного совета за получение взятки в размере 180 тысяч долларов.