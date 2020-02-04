Платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет его поставлять.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

— Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это — европейские правила рынка и борьба с монополиями, — написал Алексей Гончарук.

Премьер подчеркнул, что разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей. Он пояснил, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

Алексей Гонарук признал, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но сумма будет минимальная. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 гривны.

По его словам, правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа.

Также правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы потребителям было удобнее их оплачивать.

Он напомнил, что в декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Также анонсировал, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы по обособленной услуге по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года.

Напомним, ранее депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.