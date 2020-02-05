Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 4 февраля, внесла изменения в постановление относительно тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

В частности, комиссия утвердила новые тарифы централизованное водоснабжение и водоотведение для «Николаевводоканала».

— На централизованное водоснабжение - 11,58 грн. за 1 куб. м (без НДС); на централизованное водоотведение - 9,91 грн за 1 куб. м (без НДС), - говорится в постановлении.

Напомним, в настоящее время действует тариф - 21,06 грн. за кубометр (водоснабжение - 11,724 грн. и водоотвод - 9,336 грн.).

Таким образом, цена 1 куб. метра с НДС увеличится до 25,788 грн. (водоснабжение - 13,896 грн. и водоотвод - 11,892 грн.), или на 22,5%.