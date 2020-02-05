4 февраля Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок действия обязательств двум фигурантам по делу «Роттердам+».

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Генерального директора «ДТЭК Сети» суд обязал прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию, сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурору или в суд об изменении места жительства или работы.

Экс-начальнику отдела Управления энергетики НКРЭКУ продлили обязательства по 4 апреля 2020 года.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЭКУ для включения в тариф на электроэнергию, которые производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно – расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, рост тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 миллиардов гривен.

Напомним, в августе прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ.