Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве на трамвайных переездах планируют установить бетонные плиты тихого хода.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Директор департамента отметил, что планируется ремонт трамвайных переездов в городе совместно с «Николаевэлектротрансом», а бетонные плиты тихого хода будут установлены на участках Инженерная, Малая Морская и Гражданская.

— Мы приняли решение, что тот участок, который разгрузит другие улицы, от Садовой до Соборной, привести в порядок и по текущему ремонту отремонтировать, в том числе с ремонтом переездов. Это организовать совместно с «Николаевэлектротрансом», предприятием ответственным за содержание наших путей. На Черноморском заводе в своё время отливали эти плиты (чугунные для переездов - прим.) и действительно хорошо себя показали, до сих пор эти переезды работают. Тем ни менее мы планируем по переездам, уже несколько встреч было с производителями и подрядчиками, и с Николаевэлектротрансом. Мы планируем рассмотреть вариант плит тихого хода. Это по сути бетонные переезды, которые будут установлены на участках Инженерная, Малая Морская, Гражданская, - отметил Сергей Коренев.

Также он добавил, что у «Николаевэлектротранса» уже есть опыт установки бетонных плит и он «позитивный». Тендер на их закупку будет объявлен в начале марта и к маю планируется начать оборудовать переезды.

— Конкретно сегодня «Николаевэлектротранс» устраивает у себя одну площадку, экспериментирует у себя на трамвайном депо с использованием нескольких этих плит. Опыт у них уже позитивный, поэтому планируем это сделать. Учитывая то, что мы планируем текущий ремонт достаточно серьезного отрезка дороги, то дефектовка всех участков тоже требует времени. Думаю, что тендер будет оглашен в начале марта и где-то в мае мы будем приступать к работе. Но не будем забегать вперёд, - подытожил Сергей Коренев.

Напомним, что новую троллейбусную линию в микрорайоне «Намыв» в Николаеве полноценно планируют запустить в феврале-марте 2020 года.