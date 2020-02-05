Корпорация The Walt Disney Company оценила свои убытки из-за китайского коронавируса в 175 миллионов долларов. Это при условии, если парки развлечений Disney в Гонконге и Шанхае будут закрыты еще два месяца.

Об этом пишет hromadske.

Финансовый директор компании отметила, что обычно во время каникул на китайский новый год парки развлечений посещает большое количество людей. Она добавила, что точное финансовое влияние коронавируса на Disney зависит от того, как долго парки развлечений будут закрыты.

В Disney считают, что общее количество посетителей в США не уменьшится, несмотря на то, что в стране будет меньше туристов из Азии из-за коронавируса. Финансовый директор объяснила, что американские парки развлечений больше посещают туристы из Канады, Мексики, Австралии и Великобритании.

Напомним, что эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джон Маккензи обвинил китайские власти в том, что они недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса.