Сегодня Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 миллиона гривен, которые будут направлены на оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты.

Об этом сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Деньги будут перечислены на предприятия ГП «Шахта имени М.С. Сургая», ГП «Шахтоуправление», «Южнодонбасское No1», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецкуголь», ГП «Первомайскуголь», ОАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь». Горняки получат деньги в ближайшее время.

Отмечается, что в 2020 году предусмотрены 1 миллиард 962 миллионов 746 тысяч гривен, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

Напомним, что во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП «Львовуголь» объявили бессрочную голодовку.