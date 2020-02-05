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Кабинет министров отменил согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Правительство приняло Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя. При этом, ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.
Теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион.
Отмечается, что это было сделано для ликвидации коррупционной составляющей в области добычи, так как облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.
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Кабинет министров отменил согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Правительство приняло Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя. При этом, ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.
Теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион.
Отмечается, что это было сделано для ликвидации коррупционной составляющей в области добычи, так как облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.