Кабинет министров отменил согласование облсоветами предоставления месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Правительство приняло Постановление об ускорении электронных аукционов недропользователя. При этом, ископаемые местного значения остаются в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и ОТГ.

Теперь инвесторы смогут планировать свою деятельность заблаговременно. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион.

Отмечается, что это было сделано для ликвидации коррупционной составляющей в области добычи, так как облсоветы часто отказывали инвесторам, в частности государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.