В Вознесенске строительная фирма «Івеко-Буд» не отремонтировала спортивную площадку для мини-футбола в одной из школ города и получила аванс в размере 924 тысячи гривен – почти 100 процентов от суммы договора.

Об этом сообщает общественная организация «Антикоррупционный штаб».

Стоит отметить, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro в январе 2019 года Вознесенская общеобразовательная школа I-III ступеней №6 заключила договор с компанией «Івеко-Буд» реконструкции спортивной площадки на сумму в 1 миллион 11 тысяч 757 гривен.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен был до 31 декабря 2019 года завершить все запланированные работы, однако так и не уложился в установленный срок.

По информации общественной организации «Антикоррупционный штаб», школа перечислила подрядчику в день подписания договора 924 тысяч гривен аванса при том, что компания выполнила работ только на 74 тысячи гривен.

Помимо этого, не смотря, на то, что работы так и не были завершены в конце 2019 чиновники подписали акты выполненных работ в полном объеме. В этот же день школа взяла на баланс от подрядчика «Івеко-Буд» все новые строительные материалы.

В ответ на обращение «Антикоррупционного штаба» в исполнительном комитете Вознесенского городского совета заявили, что подрядчик должен закончить работы по ремонту спортплощадки в течение 2020 года.

Напомним, ранее строительная фирма «Івеко-Буд» не построила в Вознесенске дом семейного типа, за который еще в декабре 2018 года получила аванс в размере 10,4 миллиона гривен - 100 процентов от суммы договора.