Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Директор отметил, что решение об увеличении стоимости захоронения мусора привело к увеличении тарифа на вывоз ТБО для николаевцев. Также он добавил, что цена увеличится на 30%-50% в зависимости от некоторых факторов.

— Если говорить о недоплатах и обоснованности экономической тарифа, если вы помните, было принято решение об изменении тарифа на захоронение мусора городом. Это решение было принято еще в октябре месяце. Но решение об захоронении влечёт за собой решение об увеличении тарифа на вывоз мусора. Поскольку захоронение является составляющей частью вывоза мусора. Соответственно для горожан в какой-то мере подорожает этот мусор. Везде заявляется в полтора раза. Где-то в полтора раза, где-то процентов на 30, это зависит от возчика, от местонахождения, это либо жилые массивы, либо частный сектор. Но в целом, чтобы люди не переживали, это на домовладение 3-4-5 гривен, - заявил Сергей Коренев.

Он рассказал, что пока исполнительный комитет Николаевского городского совета пока не поддержал повышение тарифа. Он добавил, что тариф на вывоз мусор не пересматривался 5 лет, но за это время подорожали все товары и выросла средняя зарплата.

— Этот вопрос уже вынесен на исполком, уже было голосование, исполком не поддержал своими голосами повышение тарифа - попросили какие-то дополнительный расчеты. Сейчас Департамент экономики готовит эти дополнительный расчеты, обоснования. Цифры все есть, просто представят их в более полном виде членам исполкома. Тариф на вывоз мусор не пересматривался 5 лет, за это время подорожали все товары, подросла средняя зарплата, подорожало захоронение, - отметил Сергей Коренев.