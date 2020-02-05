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Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Директор отметил, что решение об увеличении стоимости захоронения мусора привело к увеличении тарифа на вывоз ТБО для николаевцев. Также он добавил, что цена увеличится на 30%-50% в зависимости от некоторых факторов.
— Если говорить о недоплатах и обоснованности экономической тарифа, если вы помните, было принято решение об изменении тарифа на захоронение мусора городом. Это решение было принято еще в октябре месяце. Но решение об захоронении влечёт за собой решение об увеличении тарифа на вывоз мусора. Поскольку захоронение является составляющей частью вывоза мусора. Соответственно для горожан в какой-то мере подорожает этот мусор. Везде заявляется в полтора раза. Где-то в полтора раза, где-то процентов на 30, это зависит от возчика, от местонахождения, это либо жилые массивы, либо частный сектор. Но в целом, чтобы люди не переживали, это на домовладение 3-4-5 гривен, - заявил Сергей Коренев.
Он рассказал, что пока исполнительный комитет Николаевского городского совета пока не поддержал повышение тарифа. Он добавил, что тариф на вывоз мусор не пересматривался 5 лет, но за это время подорожали все товары и выросла средняя зарплата.
— Этот вопрос уже вынесен на исполком, уже было голосование, исполком не поддержал своими голосами повышение тарифа - попросили какие-то дополнительный расчеты. Сейчас Департамент экономики готовит эти дополнительный расчеты, обоснования. Цифры все есть, просто представят их в более полном виде членам исполкома. Тариф на вывоз мусор не пересматривался 5 лет, за это время подорожали все товары, подросла средняя зарплата, подорожало захоронение, - отметил Сергей Коренев.
Напомним, что коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Николаевкоммунтранс» собирается повысить тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.
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Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.
Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.
Директор отметил, что решение об увеличении стоимости захоронения мусора привело к увеличении тарифа на вывоз ТБО для николаевцев. Также он добавил, что цена увеличится на 30%-50% в зависимости от некоторых факторов.
— Если говорить о недоплатах и обоснованности экономической тарифа, если вы помните, было принято решение об изменении тарифа на захоронение мусора городом. Это решение было принято еще в октябре месяце. Но решение об захоронении влечёт за собой решение об увеличении тарифа на вывоз мусора. Поскольку захоронение является составляющей частью вывоза мусора. Соответственно для горожан в какой-то мере подорожает этот мусор. Везде заявляется в полтора раза. Где-то в полтора раза, где-то процентов на 30, это зависит от возчика, от местонахождения, это либо жилые массивы, либо частный сектор. Но в целом, чтобы люди не переживали, это на домовладение 3-4-5 гривен, - заявил Сергей Коренев.
Он рассказал, что пока исполнительный комитет Николаевского городского совета пока не поддержал повышение тарифа. Он добавил, что тариф на вывоз мусор не пересматривался 5 лет, но за это время подорожали все товары и выросла средняя зарплата.
— Этот вопрос уже вынесен на исполком, уже было голосование, исполком не поддержал своими голосами повышение тарифа - попросили какие-то дополнительный расчеты. Сейчас Департамент экономики готовит эти дополнительный расчеты, обоснования. Цифры все есть, просто представят их в более полном виде членам исполкома. Тариф на вывоз мусор не пересматривался 5 лет, за это время подорожали все товары, подросла средняя зарплата, подорожало захоронение, - отметил Сергей Коренев.
Напомним, что коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Николаевкоммунтранс» собирается повысить тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Исполнительный комитет Николаевского городского совета не согласовал повышение тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов.