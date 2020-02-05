Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что «Николаевгаз» потребовал дополнительно 40 миллионов гривен за поставку газа.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по тарифам Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

Руководитель «Николаевоблтеплоэнерго» рассказал, что раньше коммунальное предприятие платило «Николаевгазу» 45 миллионов в год, а теперь будет вынуждено платить 85 миллионов за транспортировку газа.

— В Николаеве самая дорогая транспортировка облгаза. Сейчас предприятию нарисовали дополнительно в год 40 миллионов дополнительных расходов за транспортировку. Кто мне их перекроет? Я платил «Николаевгазу» 45 миллионов в год, сейчас должен платить 85 миллионов в год... Я новый тариф использовать не могу, потому что нет услуги и нет договорной компании, - заявил Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что экс-глава Николаевской облгосадминистрации, член исполкома Николаева Александр Садыков заявил, что в Кабинете министров Украины придумали предавать в городскую собственность ТЭЦ и планируют отдать только изношенные теплосети.