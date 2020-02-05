Народный депутат Украины, глава рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко обеспокоен состоянием жилого фонда в Николаеве и считает, что для его улучшения необходимы государственные программы.

Об нардеп рассказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— Я неоднократно бывал в Николаеве и видел состояние жилищного фонда: вот это ключевая проблема, которая сегодня стоит. Это старые эти дома, это хрущевки, эти панельки. Вот там основной вопрос. Первое: стабилизировать тарифы, чтобы они были подъемные. А это в первую очередь связано с ценой на газ экономически обоснованной. Не нужно привязываться в цене на газ к какой-то импортной бирже. Второе: госпрограмма модернизации устаревшего жилищного фонда. - Алексей Кучеренко.

Он добавил, что не нужно «скидывать на людей» капитальный ремонт своих домов, назвал создание ОСББ тупиковым путём и добавил, что без госпрограмм и господдержки начнется коллапс.

— Любые лозунги, манипуляции, что весь этот жилой фонд можно сбросить на людей и они сами разберутся, сами сделают ОСББ, сделайте хоть пять ОСББ - денег на капитальный ремонт не будет. Это все тупиковый путь, который навязывает и нынешнее правительство и Министр развития общин и территорий Алена Бабак. Я убежден, что без госпрограмм и господдержки будет просто коллапс, - рассказал Алексей Кучеренко.

Ранее сообщалось, что директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что «Николаевгаз» потребовал дополнительно 40 миллионов гривен за поставку газа.