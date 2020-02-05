Размер международных резервов Украины в течение января 2020 года вырос на 3,9% (на 990,65 миллионов долларов) на 1 февраля составил 26 292,81 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На динамику резервов в течение месяца влияли следующие факторы:

Во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. В конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1,25 миллиарда евро. В то же время на обслуживание и погашение долга в иностранной валюте было направлено 656,1 миллионов долларов.

Во-вторых, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на 98,0 миллионов долларов.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 170,6 миллионов долларов (в эквиваленте).

Напомним, что международные золотовалютные резервы Украины в течение декабря 2019 года выросли на рекордные $3,37 миллиардов, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.