Почти 30% юридических лиц Николаевской области руководят женщины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, в Николаевской области зарегистрировано 48 917 организаций различных организационно-правовых форм. Из них 29,2% возглавляют женщины. Это немного больше среднеукраинского показателя (28,9%).

Наибольший процент женщин-руководителей наблюдается в Винницкой и Волынской областях (по 30,5%). Наименьший – в Тернопольской (27,9%) и Львовской (28%)

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что в Украине женщины получают заработную плату на 21% ниже, чем мужчины.