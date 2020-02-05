|Скорость ветра:
|8.4 м/с
|Восход солнца:
|07:12
|Заход солнца:
|16:59
|Температура завтра:
|0 C°
|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|07:27
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|24.9 грн
|EUR
|26.93 грн
|27.43 грн
Почти 30% юридических лиц Николаевской области руководят женщины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Так, в Николаевской области зарегистрировано 48 917 организаций различных организационно-правовых форм. Из них 29,2% возглавляют женщины. Это немного больше среднеукраинского показателя (28,9%).
Наибольший процент женщин-руководителей наблюдается в Винницкой и Волынской областях (по 30,5%). Наименьший – в Тернопольской (27,9%) и Львовской (28%)
Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что в Украине женщины получают заработную плату на 21% ниже, чем мужчины.
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Почти 30% юридических лиц Николаевской области руководят женщины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Так, в Николаевской области зарегистрировано 48 917 организаций различных организационно-правовых форм. Из них 29,2% возглавляют женщины. Это немного больше среднеукраинского показателя (28,9%).
Наибольший процент женщин-руководителей наблюдается в Винницкой и Волынской областях (по 30,5%). Наименьший – в Тернопольской (27,9%) и Львовской (28%)
Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что в Украине женщины получают заработную плату на 21% ниже, чем мужчины.