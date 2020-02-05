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Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.
— Для борьбы с последующим распространением вспышки вируса (2019nCoV) в Китае и во всем мире и защиты уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения международное сообщество разработало план готовности и реагирования со сметой в 675 миллионов долларов США, который будет действовать с февраля по апрель 2020 года, - говорится в сообщении.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.
— Сегодня мы запускаем стратегический план готовности и реагирования... Мы просим 675 миллионов долларов США для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев, - заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала лидеров всех стран мира готовиться к противодействию новому виду пневмонии, вспышка которой началась в китайском городе Ухань.
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Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.
Об этом говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.
— Для борьбы с последующим распространением вспышки вируса (2019nCoV) в Китае и во всем мире и защиты уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения международное сообщество разработало план готовности и реагирования со сметой в 675 миллионов долларов США, который будет действовать с февраля по апрель 2020 года, - говорится в сообщении.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.
— Сегодня мы запускаем стратегический план готовности и реагирования... Мы просим 675 миллионов долларов США для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев, - заявил на пресс-конференции в Женеве глава ВОЗ.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала лидеров всех стран мира готовиться к противодействию новому виду пневмонии, вспышка которой началась в китайском городе Ухань.