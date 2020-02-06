Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что Николаевская облгосадминистрация прячет от депутатов план и перечень дорог, на ремонт которых собирается потратить 556 миллионов в 2020 году.

Такое мнение Михаил Талпа высказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Он отметил, что ОГА планирует потратить 556 миллионов гривен на дороги местного значения, а также на дороги коммунальные, однако перечень самих дорог не предоставили Николаевскому областному совету.

— У мня сейчас лежат документы о перечне дорог и сумм, которые предлагает администрация делать 2020 году. Интересно, что этого перечня нет ни у облсовета, ни у депутатов, я через специальные каналы достал этот перечень, чтобы выучить. Никаких грифов нет, но так же как и перспективный план прятался, так же прячется и какие дороги мы планируем делать. Общая сумма 556 миллионов гривен на дороги местного значения, а также на дороги коммунальные. Это не плохая сумма, но важно чтобы все этапы прошли. Проектирование, экспертизы, тендеры отыграли и только тогда чтобы качественно сделали. 556 миллионов - это деньги из Дорожного фонда, - рассказал Михаил Талпа.

Депутата удивляет, что ОГА не привлекает областной совет и громады для обсуждения принципа распределения средств на дороги. Он добавил, что пока план не утвержден в Кабинете Министров и депутаты могут внести свои предложения по использованию денег.

— Почему сегодня вы не привлекаете областной совет, депутатов, громады к обсуждению по какому принципу мы должны эти 556 миллионов распределить по области, чтобы каждый населенный пункт почувствовал улучшения в проезжаемости. Это меня удивляет. Сегодня этот перечень в Кабмине не утвержден, поэтому мы можем вносить изменения. Мы будем вносить предложения, чтобы вынести все-таки на транспортную комиссию облсовета и депутаты передали свои наработали к этому перечню дорог, - отметил Михаил Талпа.

Также он рассказал, что наибольшие суммы собираются потратить на дороги «Баштанка-Березнеговатое» и «Мариновка-Счастливка» по 135 и 47 миллионов соответственно.

— В основном 4 дороги будут делается за большие суммы. Наибольшая это 135 миллионов запланировано на дрогу Баштанка-Березнеговатое, Следующая сумма это 30 миллионов на дорогу Новая Одесса - Сухой Еланец, Мариновка-Счастливка - 47 миллионов и сумма в 29 миллионов на Новый Буг - Вольное Запорожье, - подытожил Михаил Талпа.

Ранее сообщалось, что Управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации собирается потратить больше 334 миллионов на содержание автомобильных дорог местного значения в области на 2020 год.