Европейский инвестиционный банк может выделить 300 миллионов евро на реализацию инвестиционного плана аэропорта «Борисполь».

Об этом пишет hromadske.

Как сообщили в банке, средства могут направить на совершенствование инфраструктуры аэропорта и расширение его мощностей. В частности, за счет банка могут провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение терминала D, а также на расширение и модернизацию системы обработки багажа.

Общая стоимость проектов в рамках инвестиционного плана аэропорта должна составить около 669 миллионов евро. Остальные средства, которые не заплатит Европейский инвестиционный банк, должны привлечь из других источников, однако этих источников в ЕИБ не называют.

Напомним, что до 2023 года Кабинет министров Украины планирует выделить на реконструкцию аэропорта Запорожья более 611 миллионов гривен.