На начал 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. Существует риск, что она не будет погашена до конца этого года.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение Государственного бюджета за 2019 год.

По его словам, наибольшая задолженность на Львовщине - 7 миллиона 200 тысяч гривен, в Днепропетровской области - 4 миллиона 900 тысяч и Киевской области - 600 тысяч.

— Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 миллионов гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за немалых тарифов, - рассказал Валерий Пацкан.

В Счетной палате сообщили, что в 2019 году на исполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета выделена субвенция в сумме 21,6 миллиардов гривен, или 99,9% плана на год.

Напомним, что в Николаевской области долг по зарплатам по состоянию на 1 января 2020 года составляет 39 миллионов 327 тысяч гривен.