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После ночных осадков с 5 на 6 февраля в Николаевской областной клинической больнице потолок и стены помещений получили повреждения. Медики связывают произошедшее с текущим ремонтом крыши.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Отмечается, что 4 этаж здания больницы проинспектировал начальник управления здравоохранения Павел Георгиев. На место происшествия были вызваны представители заказчика и исполнителя работ по ремонту крыши – компании «Антарес-Буд».
Осмотрев помещение, специалисты признали причастность фирмы к протеканию воды в помещение и гарантировали устранение недостатков в течение недели. Также представители подрядчика пообещали возместить убытки.
Напомним, что в 2018 году похожий случай произошел в спортшколе «Надежда», которую затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши.
Ранее журналисты рассказали, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.
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После ночных осадков с 5 на 6 февраля в Николаевской областной клинической больнице потолок и стены помещений получили повреждения. Медики связывают произошедшее с текущим ремонтом крыши.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Отмечается, что 4 этаж здания больницы проинспектировал начальник управления здравоохранения Павел Георгиев. На место происшествия были вызваны представители заказчика и исполнителя работ по ремонту крыши – компании «Антарес-Буд».
Осмотрев помещение, специалисты признали причастность фирмы к протеканию воды в помещение и гарантировали устранение недостатков в течение недели. Также представители подрядчика пообещали возместить убытки.
Напомним, что в 2018 году похожий случай произошел в спортшколе «Надежда», которую затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши.
Ранее журналисты рассказали, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.