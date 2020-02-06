После ночных осадков с 5 на 6 февраля в Николаевской областной клинической больнице потолок и стены помещений получили повреждения. Медики связывают произошедшее с текущим ремонтом крыши.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что 4 этаж здания больницы проинспектировал начальник управления здравоохранения Павел Георгиев. На место происшествия были вызваны представители заказчика и исполнителя работ по ремонту крыши – компании «Антарес-Буд».

Осмотрев помещение, специалисты признали причастность фирмы к протеканию воды в помещение и гарантировали устранение недостатков в течение недели. Также представители подрядчика пообещали возместить убытки.

Напомним, что в 2018 году похожий случай произошел в спортшколе «Надежда», которую затопило дождем из-за открытой на время ремонта крыши.

Ранее журналисты рассказали, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.