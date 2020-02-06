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Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает неизбежным повышение пенсионного возраста в Украине.
Об этом она сказала в интервью «Экономической правде».
— Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию, - отметила Галина Третьякова.
По ее мнению, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые «платят около 800 гривен единого налога, а претендуют на 1600 гривен минимальной пенсии».
— Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФОП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче, - рассказала Галина Третьякова.
По ее оценкам, если оставить ситуацию, как есть, то постепенно, «не во времена нашего президента», ситуация будет ухудшаться.
— Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста. Например, Япония говорит о 72 года, - сказала Галина Третьякова.
Сейчас в Украине 11,3 миллиона пенсионеров.
По ее словам, президент Владимир Зеленский против повышения пенсионного возраста. При этом раньше он анонсировал большой рост пенсий.
Напомним, в госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение пенсий.
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает неизбежным повышение пенсионного возраста в Украине.
Об этом она сказала в интервью «Экономической правде».
— Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию, - отметила Галина Третьякова.
По ее мнению, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые «платят около 800 гривен единого налога, а претендуют на 1600 гривен минимальной пенсии».
— Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФОП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче, - рассказала Галина Третьякова.
По ее оценкам, если оставить ситуацию, как есть, то постепенно, «не во времена нашего президента», ситуация будет ухудшаться.
— Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста. Например, Япония говорит о 72 года, - сказала Галина Третьякова.
Сейчас в Украине 11,3 миллиона пенсионеров.
По ее словам, президент Владимир Зеленский против повышения пенсионного возраста. При этом раньше он анонсировал большой рост пенсий.
Напомним, в госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение пенсий.