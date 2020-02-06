Маастрихтский университет, который в декабре 2019 года стал жертвой кибератаки, заплатил хакерам выкуп - 197 тысяч евро.

Об этом сказал представитель Маастрихтского университета Фонс Эльберсен в комментарии Укринформу.

— Я могу подтвердить, что Маастрихтский университет заплатил выкуп в размере 30 биткоинов, то есть 197 тысяч евро, - сказал Фонс Эльберсен.

Фонс Эльберсен также отметил, что после долгих дискуссий университет решил заплатить злоумышленникам ради студентов и преподавателей.

В ходе расследования стало известно, что хакеры в течение двух месяцев собирали данные и информацию университета, в частности, имена пользователей, пароли учетных записей. После исследования специалисты компании FOX-IT предоставили университету рекомендации относительно лучшей защиты.

Свой отчет и рекомендации специалисты компании FOX-IT предоставили университету 5 февраля 2020 года.

Отмечается, что жертвой кибератаки Маастрихтский университет стал 23 декабря 2019 года и уже на следующий день обратился к специалистам с FOX-IT.

Маастрихтский университет в свою очередь заявил, что в настоящее время работает над повышением цифровой безопасности.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Россия использует Украину, как испытательную площадку для кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon.