|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|07:11
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|-3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.45 грн
|24.8 грн
|EUR
|26.78 грн
|27.28 грн
Маастрихтский университет, который в декабре 2019 года стал жертвой кибератаки, заплатил хакерам выкуп - 197 тысяч евро.
Об этом сказал представитель Маастрихтского университета Фонс Эльберсен в комментарии Укринформу.
— Я могу подтвердить, что Маастрихтский университет заплатил выкуп в размере 30 биткоинов, то есть 197 тысяч евро, - сказал Фонс Эльберсен.
Фонс Эльберсен также отметил, что после долгих дискуссий университет решил заплатить злоумышленникам ради студентов и преподавателей.
В ходе расследования стало известно, что хакеры в течение двух месяцев собирали данные и информацию университета, в частности, имена пользователей, пароли учетных записей. После исследования специалисты компании FOX-IT предоставили университету рекомендации относительно лучшей защиты.
Свой отчет и рекомендации специалисты компании FOX-IT предоставили университету 5 февраля 2020 года.
Отмечается, что жертвой кибератаки Маастрихтский университет стал 23 декабря 2019 года и уже на следующий день обратился к специалистам с FOX-IT.
Маастрихтский университет в свою очередь заявил, что в настоящее время работает над повышением цифровой безопасности.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Россия использует Украину, как испытательную площадку для кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Маастрихтский университет, который в декабре 2019 года стал жертвой кибератаки, заплатил хакерам выкуп - 197 тысяч евро.
Об этом сказал представитель Маастрихтского университета Фонс Эльберсен в комментарии Укринформу.
— Я могу подтвердить, что Маастрихтский университет заплатил выкуп в размере 30 биткоинов, то есть 197 тысяч евро, - сказал Фонс Эльберсен.
Фонс Эльберсен также отметил, что после долгих дискуссий университет решил заплатить злоумышленникам ради студентов и преподавателей.
В ходе расследования стало известно, что хакеры в течение двух месяцев собирали данные и информацию университета, в частности, имена пользователей, пароли учетных записей. После исследования специалисты компании FOX-IT предоставили университету рекомендации относительно лучшей защиты.
Свой отчет и рекомендации специалисты компании FOX-IT предоставили университету 5 февраля 2020 года.
Отмечается, что жертвой кибератаки Маастрихтский университет стал 23 декабря 2019 года и уже на следующий день обратился к специалистам с FOX-IT.
Маастрихтский университет в свою очередь заявил, что в настоящее время работает над повышением цифровой безопасности.
Ранее в СМИ появилась публикация о том, что Россия использует Украину, как испытательную площадку для кибератак, в частности от российской группы кибернетической угрозы Gameredon.