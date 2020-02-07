Государственная авиационная служба Украина незаконно продлила эксплуатацию устаревших советских систем посадки в «Николаевском международном аэропорту».

Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства.

По информации издания, в ходе расследования уголовного дела, которое расследует центральный аппарат Государственного бюро расследования о хищениях на КП «Николаевский международный аэропорт» в ходе переоснащения радиотехнических средств посадки, был установлен факт незаконного продления сроков эксплуатации техники.

В ГБР выяснили, что в коррупционной связке с подрядчиком «Гаранткомплексбуд» были задействованы работники Госавиаслужбы. Чиновники, зная о наличии нормативных ограничений, незаконно продлили сертификаты соответствия наземных средств радиотехнического обеспечения полетов в КП «Николаевский международный аэропорт», что позволило компании «Гаранткомплексбуд» отсрочить поставку оборудования и проведения работ.

Правоохранители также установили нарушения с продлением сертификатов в Одессе, Виннице, Запорожье, Черновцах и Ивано-Франковске.

Аэропорты в городах были оборудованы советскими радиомаяками систем посадки СП-75, СП-80, СП-80М и СП-80Н. Данные устройства с 1975 года изготавливались в Челябинске и Кузнецке на заводах, которые уже не действуют. В настоящее время такое оборудование, равно как и комплектующие, не выпускаются. В бюро указали, что единственным действительным сертификатом является документ на систему посадки СП-2010, которую производит челябинский радиозавод «Полет».

В Госавиаслужбе в нарушении требования правил сертификации, утвержденных Мининфраструктуры об ограничении термина эксплуатации 28 годами, несмотря на уже значительные сроки превышения, продлевали сертификаты.

Следователи бюро установили, что к коррупционной схеме причастны начальник департамента аэронавигации, исполняющий его обязанности, начальник отдела связи, а также два инспектора по авианадзору. Кроме того, акты сертификационных испытаний и выдачу сертификатов соответствия проводили глава Госавиаслужбы Александр Бельчук или исполняющий его обязанности Сергей Коршук.

Напомним, сотрудники Управления СБУ в Николаевской области в сентябре 2019 года провели обыски в николаевском аэропорту из-за возможных хищений при закупке радиотехнического оборудования. Николаевский активист Денис Жело на своей странице Facebook сообщал, что данное оборудование является бывшим в употреблении и не соответствует техническим требованиям для выполнения полетов в сложных метеоусловиях.

Комментируя это, Федор Барна заявил, что сотрудники управления СБУ действительно проводили осмотр закупленного оборудования, однако никаких нарушений не выявили.

В декабре 2019 года «Николаевский международный аэропорт» оплатило 16,5 миллиона гривен из 125 необходимых за установку радиотехнического оборудования фирме, которую СБУ подозревает в хищении бюджетных денег.