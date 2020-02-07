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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 960 тысяч за уход в 2020 году за сквером «Совета Европы», который находится на улице Садовой.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Департамент объявил торги на уход в 2020 году за объектом благоустройства зеленого хозяйства в сквере «Совета Европы» на площади 12 тысяч 882 м2 с ожидаемой стоимостью 963 тысячи гривен.
Подрядчик должен будет очищать территорию сквера от мусора, подметать дорожки, чистить плиты от травы и грязи, урны от мусора, поливать деревья, садить цветы, поливать газоны, подготовить фонтан к запуску, обслуживать фонтан и выполнять прочие работы.
Напомним, что департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратил 200 тысяч гривен на ремонт фонтанов в сквере «Совета Европы», который находится на улице Садовой.
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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 960 тысяч за уход в 2020 году за сквером «Совета Европы», который находится на улице Садовой.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Департамент объявил торги на уход в 2020 году за объектом благоустройства зеленого хозяйства в сквере «Совета Европы» на площади 12 тысяч 882 м2 с ожидаемой стоимостью 963 тысячи гривен.
Подрядчик должен будет очищать территорию сквера от мусора, подметать дорожки, чистить плиты от травы и грязи, урны от мусора, поливать деревья, садить цветы, поливать газоны, подготовить фонтан к запуску, обслуживать фонтан и выполнять прочие работы.
Напомним, что департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратил 200 тысяч гривен на ремонт фонтанов в сквере «Совета Европы», который находится на улице Садовой.