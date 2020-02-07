Управление инфраструктуры Николаевской ОГА перечислило на счет коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» 25 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные ресурса использования публичных средств EData, сообщает корреспондент НикВести.

Деньги были перечислены на счет предприятия 5 февраля 2020 года. В платежке указано, что эти средства были перечислены, как взнос в уставной фонд коммунального предприятия, сделанный в соответствии с решением областного совета от 26 декабря 2019 года.

Напомним, Государственная авиационная служба Украина незаконно продлила эксплуатацию устаревших советских систем посадки в «Николаевском международном аэропорту».