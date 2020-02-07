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В 2019 году потребление природного газа в Украине уменьшилось на 7% — до 29,8 миллиарда кубометров с 32,3 миллиарда кубометров в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«В Кировоградской области, где «Нафтогаз» поставляет газ непосредственно бытовым потребителям, объемы использования газа этой категорией потребителей сократились почти на 20%. Существенное сокращение спроса объясняется в первую очередь теплее погодой в зимние месяцы 2019 года», — говорится в сообщении.
При этом поставщики газа в других регионах — газсбыты, которые не входят в группы «Нафтогаз», сократили закупку газа для бытовых потребителей более чем на 25% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
«Причиной большого сокращения спроса в этих регионах по сравнению с Кировоградской областью может быть закупка газсбытамы определенных объемов газа для населения на нерегулируемом рынке», — отметили в «Нафтогазе».
Кроме того, около 5,9 миллиарда кубометров газа «Нафтогаз» поставил производителям тепла. Отмечается, что спрос на газ для производства электроэнергии увеличился на 44%. Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году.
Напомним, депутаты Николаевского горсовета обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой отменить распоряжение, которым утвержден платеж за транспортировку газа, а также отменить увеличение тарифа для «Николаевгаза».
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В 2019 году потребление природного газа в Украине уменьшилось на 7% — до 29,8 миллиарда кубометров с 32,3 миллиарда кубометров в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«В Кировоградской области, где «Нафтогаз» поставляет газ непосредственно бытовым потребителям, объемы использования газа этой категорией потребителей сократились почти на 20%. Существенное сокращение спроса объясняется в первую очередь теплее погодой в зимние месяцы 2019 года», — говорится в сообщении.
При этом поставщики газа в других регионах — газсбыты, которые не входят в группы «Нафтогаз», сократили закупку газа для бытовых потребителей более чем на 25% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
«Причиной большого сокращения спроса в этих регионах по сравнению с Кировоградской областью может быть закупка газсбытамы определенных объемов газа для населения на нерегулируемом рынке», — отметили в «Нафтогазе».
Кроме того, около 5,9 миллиарда кубометров газа «Нафтогаз» поставил производителям тепла. Отмечается, что спрос на газ для производства электроэнергии увеличился на 44%. Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году.
Напомним, депутаты Николаевского горсовета обратились к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины с просьбой отменить распоряжение, которым утвержден платеж за транспортировку газа, а также отменить увеличение тарифа для «Николаевгаза».