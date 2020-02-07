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Следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение в мошенничестве особо крупных размеров технологу ООО «НПП Темп 3000» по делу о закупке бракованных бронежилетов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Следствием установлено, что технолог компании способствовал учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 миллиона гривен. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов «Корсар м3с 1-4», которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям», — говорится в сообщении ГБР.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко по делу о закупке бронежилетов.
17 декабря он вышел из СИЗО под залог. Деньги для залога собрали более 3 тысяч активистов и семья Порошенко.
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Следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение в мошенничестве особо крупных размеров технологу ООО «НПП Темп 3000» по делу о закупке бракованных бронежилетов.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Следствием установлено, что технолог компании способствовал учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 миллиона гривен. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов «Корсар м3с 1-4», которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям», — говорится в сообщении ГБР.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко по делу о закупке бронежилетов.
17 декабря он вышел из СИЗО под залог. Деньги для залога собрали более 3 тысяч активистов и семья Порошенко.