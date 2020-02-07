Следователи Государственного бюро расследований вручили подозрение в мошенничестве особо крупных размеров технологу ООО «НПП Темп 3000» по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Следствием установлено, что технолог компании способствовал учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 миллиона гривен. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов «Корсар м3с 1-4», которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям», — говорится в сообщении ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко по делу о закупке бронежилетов.

17 декабря он вышел из СИЗО под залог. Деньги для залога собрали более 3 тысяч активистов и семья Порошенко.