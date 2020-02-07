Канадские юристы хотят добиться от Ирана компенсации как минимум 1,1 млрд долларов из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, которые погибли в результате сбития украинского самолета МАУ. Также групповой иск против иранской власти юристы хотят присоединить к остальным, которые уже существуют.

Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы.

Отметим, что в иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за сбивание самолета, Амирали Гаджизада.

Напомним, Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.