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Канадские юристы хотят добиться от Ирана компенсации как минимум 1,1 млрд долларов из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, которые погибли в результате сбития украинского самолета МАУ. Также групповой иск против иранской власти юристы хотят присоединить к остальным, которые уже существуют.
Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы.
Отметим, что в иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за сбивание самолета, Амирали Гаджизада.
Напомним, Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.
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Канадские юристы хотят добиться от Ирана компенсации как минимум 1,1 млрд долларов из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, которые погибли в результате сбития украинского самолета МАУ. Также групповой иск против иранской власти юристы хотят присоединить к остальным, которые уже существуют.
Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы.
Отметим, что в иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за сбивание самолета, Амирали Гаджизада.
Напомним, Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако Украина на это не согласилась и будет требовать компенсации в большем размере.