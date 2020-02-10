В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства хотят выделить 20 миллиардов гривен на стимулирование транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и развития промышленности.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в Facebook.

— Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение - рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 миллиардов гривен, в частности, на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса, - говорится в сообщении.

Отмечается, что финподдержка промышленности должна помочь украинским компаниям переориентироваться на рынки Евросоюза, так как рынок РФ на данный момент фактически потерян.

В то же время, наладить экспорт промышленной продукции в ЕС Украине мешает изношенность и устарелость большинства промышленных предприятий.

— Есть 3 главных вызова для нашей промышленности: устаревшие средства, переориентация рынков сбыта и внедрение carbon border tax в Евросоюзе .... мы и потеряли рынок сбыта в РФ, например, только по машиностроению экспорт в РФ снизился с 2013 по 2019 год из 5,5 миллиардов долларов США до менее чем 1 миллиард долларов США. Частично это компенсируется наращиванием экспорта продукции машиностроения в страны ЕС по 2 миллиарда долларов США в 2013 году до 3 миллиардов США в 2019 году, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина поднялась в мировом рейтинге оружейной промышленности.