В «Нафтогазе» готовятся подать новую жалобу против российского «Газпрома» в Антимонопольный комитет Европейского Союза, а также готовятся к новым судам в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на директора «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что «Газпром» и продолжает блокировать возможность для европейских компаний покупать российский газ на украино-российской границе. Кроме того, «Газпром» блокирует экспорт газа из России для компаний, которые не связаны с «Газпромом», а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

— Сейчас мы изучаем возможности «Нафтогаза» для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) на злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением, – сообщил Юрий Витренко.

Он отметил, что «Нафтогаз» также готовится к новым судебным спорам с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по долгам компании «РосУкрЭнерго», которая в свое время была посредником в отношениях между «Газпромом» и «Нафтогазом».

— Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с «Газпромом, – добавил Юрий Витренко.

Напомним, «Газпром» выплатил Украине $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского суда.