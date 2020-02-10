Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества на сумму больше 6 миллионов гривен четырех лесничих госпредприятия «Олевское лесное хозяйство»

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений под санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленными в материалах.

«В дальнейшем древесина была незаконно срублена. Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также на местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Напомним, вчера, 9 февраля, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителей управлений лесного и охотничьего хозяйства Харьковской и Закарпатской областей.