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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества на сумму больше 6 миллионов гривен четырех лесничих госпредприятия «Олевское лесное хозяйство»
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, сотрудники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений под санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленными в материалах.
«В дальнейшем древесина была незаконно срублена. Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также на местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.
Напомним, вчера, 9 февраля, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителей управлений лесного и охотничьего хозяйства Харьковской и Закарпатской областей.
Он обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе. Кроме того, депутат сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.
В ходе рейда незаконную вырубку акаций обнаружили также Кривоозерском районе.
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате имущества на сумму больше 6 миллионов гривен четырех лесничих госпредприятия «Олевское лесное хозяйство»
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, сотрудники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений под санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленными в материалах.
«В дальнейшем древесина была незаконно срублена. Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также на местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.
Напомним, вчера, 9 февраля, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителей управлений лесного и охотничьего хозяйства Харьковской и Закарпатской областей.
Он обратился к главе облгосадминистрации Александру Стаднику в относительно ситуации с вырубкой леса в Новобугском районе. Кроме того, депутат сообщал о спиленных многовековых дубах в селах Лысая Гора и Кумари Первомайского района.
В ходе рейда незаконную вырубку акаций обнаружили также Кривоозерском районе.